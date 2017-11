Flüchtlingsjunge alleine am Brenner - Familie in Nordeuropa

Italienische Polizisten hatten Anthony, wie der Junge eigenen Angaben zufolge heißt, am Montag bei einer Routinekontrolle an der Grenze zu Österreich gefunden. Bei Außentemperaturen um vier Grad hatte der Fünfjährige zusammengekauert unter einem Lkw gelegen, der auf dem Zug transportiert wurde. Die Beamten hatten ihn entdeckt, weil er leise wimmerte. Er gab an, aus Sierra Leone zu stammen.

Bis auf weiteres soll der Junge nun bei einer Pflegefamilie in Bozen bleiben, hieß es weiter. Die italienische Polizei sei mit den Behörden des nordeuropäischen Landes in Kontakt, in dem die Familie des Jungen inzwischen lebe. Um welches Land es sich dabei handelt, wurde nicht mitgeteilt.

(DPA)