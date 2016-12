Flüchtlingsfrage: Kardinal Schönborn gesteht Umdenken ein

Kardinal Christoph Schönborn - © APA

Kardinal Christoph Schönborn hat am Freitagabend ein Umdenken in der Flüchtlingsfrage eingestanden. In einem gemeinsamen Interview mit dem evangelischen Bischof Michael Bünker sagte der Wiener Ezbischof in der “ZiB2”, er habe auch selbst erfahren müssen, dass die anfängliche Hilfsbereitschaft angesichts der großen Zahl der Flüchtlinge dann über seine Möglichkeiten hinaus gegangen sei.