Flüchtlinge: Zahl der Entscheidungen und Ausreisen gestiegen

Im November 2016 gab es in Wien Demonstrationen gegen die Abschiebepraxis von Flüchtlingen. - © APA

Die Zahl der Entscheidungen im Asylverfahren ist im Vorjahr stark gestiegen und zwar auf 57.439 in der Erstinstanz, teilte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am Donnerstag in einer Bilanz mit. In 48 Prozent der Fälle gab es positive Entscheidungen, also entweder Asyl oder subsidiären Schutz.