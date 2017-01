Flüchtlinge wegen Kälte auf dem Balkan in Lebensgefahr

In Serbien sitzen laut CARE mehr als 7.200 Menschen aufgrund der Grenzschließungen fest. In Belgrad schlafen demnach etwa 2.000 junge Menschen in verlassenen Gebäuden im Stadtzentrum. Sie haben Angst, abgeschoben zu werden und hoffen, dass die Grenzen wieder öffnen. Etwa 1.000 Flüchtlinge, darunter Kinder, leben den Angaben zufolge in Belgrad auf der Straße. “Die Bedingungen sind absolut unmenschlich”, so Bucan. “Es gibt kein Wasser und nur sehr begrenzten Zugang zu Sanitäranlagen und ärztlicher Versorgung. Es ist absolut unerträglich, dass sie nun mitten in Europa Angst haben müssen zu erfrieren.”

60.000 Flüchtlinge und Migranten seien vom heftigen Wintereinbruch in Griechenland betroffen, wo sie zehn Monate nach der Schließung der Balkanroute leben. “Sie haben keine andere Wahl als in unbeheizten Zelten, Lagerhallen und überfüllten Wohnungen auszuharren. Die Vorbereitungen der Hilfe für Flüchtlinge lief schleppend”, berichtet Aleksandra Godziejewska, CARE-Länderdirektorin in Griechenland. Auch die Situation auf den griechischen Inseln sei weiterhin schlecht, die Empfangszentren komplett überfüllt.

(APA)