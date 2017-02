Flüchtlinge – “Sicherheitsplan” für Balkanroute vereinbart

Sobotka und Doskozil stellten den "Sicherheitsplan" für die Balkanroute vor. - © APA

Rund ein Jahr nach der Schließung der Balkanroute hat Österreich gemeinsam mit 15 weiteren Ländern einen Sicherheitsplan zur verbesserten Kontrolle des Fluchtkorridors vereinbart. Das kündigten Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch in Wien an. Bis Ende April soll der Plan zur Bekämpfung von “illegaler Migration” und Schlepperkriminalität stehen.