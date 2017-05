FlÃ¼chtlinge – Polen trotzt Drohungen der EU-Kommission

Daher müsse Polen die von der Vorgängerregierung eingegangenen Verpflichtungen nicht einhalten, meinte Szczerski laut Agentur PAP im Radio. Auf die Frage, ob Polen nicht EU-Recht verletze, antwortete er, auch andere EU-Mitglieder hielten die Vereinbarung nicht ein.

Die EU-Kommission hatte in punkto Relocation am Dienstag nicht nur Polen, sondern auch Ungarn und Österreich ermahnt und Vertragsverletzungsverfahren in den Raum gestellt. EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos begrüßte aber zugleich die “positive Haltung Österreichs” und die Ankündigung von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP), mit der Umsiedlung anzufangen.

Insgesamt 98.255 Flüchtlinge sollen von Italien und Griechenland, wo die Schutzsuchenden erstmals EU-Boden betreten haben, auf die anderen EU-Staaten umverteilt werden. Damit sollen die beiden Länder entlastet werden. Tatsächlich verteilt wurden davon bisher 18.418. Der Beschluss zu dem Programm fiel, als in Warschau noch die rechtsliberale Bürgerplattform (PO) die Regierung anführte. Nun regiert die rechtskonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS).

Berater Szczerski sagte, Präsident Duda habe klargestellt, dass die Umverteilung aus seiner Sicht mit den Menschenrechten unvereinbar sei: “Es wird keine Lager für zwangsweise umverteilte Flüchtlinge in Polen geben. Polen wird kein Land sein mit Lagern, wie sie in anderen Staaten errichtet wurden, wo Flüchtlinge freiwillig ankommen (…), und diese Länder können den Zustrom nicht bewältigen.”

Polen habe seine Solidarität mit anderen europäischen Staaten und mit Flüchtlingen ausgedrückt. “Wir sind bereit, diesen Menschen Hilfe im Nahen Osten zu bieten und den Staaten, die unter der (Flüchtlings-)Krise leiden”, so Sczerski, der Österreich als Gegner des Relocation-Programms anführte. Polen werde jedenfalls versuchen, andere EU-Mitgliedstaaten von der Ablehnung der Umverteilung zu überzeugen.

