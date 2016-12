Flüchtlinge in Griechenland sollen Geld bekommen

Die Migranten sollen auch Ausweise erhalten - © APA (AFP)

Der griechische Einwanderungsminister Giannis Mouzalas will Tausende Flüchtlinge und Migranten in Griechenland mit elektronischen Ausweispapieren und Geld ausstatten. Bis April sollten sie alle registriert werden – in Camps, Hotels und Wohnungen, sagte der Minister am Mittwoch in Athen. Dadurch werde ihr legaler Status und ihr Aufenthaltsort in Griechenland aufgezeigt.