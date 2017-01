Flüchtlinge frieren in Griechenland in unbeheizten Zelten

Viele der Flüchtlinge leben in Zelten - © APA (AFP)

Der Wintereinbruch trifft auf den griechischen Inseln Tausende Flüchtlinge und Migranten besonders schwer: Viele müssten bei Minustemperaturen und Schnee in unbeheizten Zelten ausharren, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Freitag in Genf.