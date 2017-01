Flüchtlinge bringen sich künstlerisch ein

Stoffe werden mit kunstvollen orientalischen Ornamenten verziert. - © Henning Heilmann

Frastanz (he). Ein interessantes Kunstprojekt mit Flüchtlingen entsteht bei Kultur 10 Vorne in der Sonnenberger Straße. Fantasievoll bedrucken dabei Bewohner aus dem Haus an der Ill in Frastanz Stoffe mit orientalischen Ornamenten.