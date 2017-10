Flüchtlinge blockierten Bahnstrecke beim Flughafen Wien

Laut Sprecherin Manuela Weinkirn hatte eine Autolenkerin angezeigt, dass eine Gruppe von zehn bis zwölf Menschen an der B9 beim Flughafen unterwegs sei. Streifen griffen in der Folge vier Menschen noch an der Bundesstraße auf. Zehn weitere wurden beim Tunnelportal West an der Bahnstrecke angehalten. Es habe sich um pakistanische und afghanische Staatsbürger gehandelt, sagte Weinkirn. Alle hätten Asyl beantragt. Vermutlich waren die Flüchtlinge von einem Schlepper ausgesetzt worden.

Für den CAT musste für etwa 90 Minuten ein Schienenersatzverkehr eingesetzt werden, sagte Hahslinger. Die S7 war im Abschnitt Flughafen Wien – Mannswörth unterbrochen.

(APA)