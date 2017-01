Flüchtlinge auf Lesbos – EU-Kommissar: “Nicht aufgeben”

Der Winter macht den Flüchtlingen schwer zu schaffen - © APA (AFP)

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos hat Europa an seine Tradition erinnert, humanitäre Hilfe für Flüchtlinge zu leisten. Allen voran sei es die Pflicht der Europäer, für eine sofortige Verbesserung der Lebensbedingungen der Flüchtlinge und Migranten auf den Inseln der Ostägäis zu sorgen, sagte er am Mittwoch in Griechenland.