Flüchtling wegen Kappe getötet – Schlepper festgenommen

Im Mittelmeer spielen sich fürchterliche Dramen ab - © APA (AFP/Italian Red Cross)

Die italienische Polizei hat in der sizilianischen Hafenstadt Catania zwei mutmaßliche libysche Schlepper festgenommen. Einem der beiden wird eine Verwicklung in einen Mord an einem 21-jährigen Flüchtling vorgeworfen. Der junge Mann war laut Zeugen erschossen worden, weil er sich geweigert hatte, einem Schlepper seine Baseball-Kappe zu geben.