Flüchtling Sayed sieht seine Zukunft in Vorarlberg

Sayed Ali Hosseini kommt aus Afghanistan und lebt seit zweieinhalb Jahren als subsidiär Schutzbedürftiger in Bregenz. Mittlerweile hat er Arbeit gefunden und kann sich eine Zukunft in Vorarlberg gut vorstellen.

Der 17-Jährige kam im Dezember 2015 nach Vorarlberg. Über den Grund seiner Flucht möchte er nicht sprechen. Er ist jedoch froh, hier friedlich leben zu können. Seine Eltern leben im Iran, zu ihnen hält er zwei bis dreimal in der Woche telefonisch Kontakt. Er darf seine Familie nicht nachkommen lassen, weil er unter subsidiärem Schutz steht. Dieser wurde in seinem Fall schon einmal verlängert, von einem Jahr auf drei Jahre. Nach Ablauf dieser drei Jahre wird entschieden, ob der subsidiäre Schutz um weitere zwei Jahre verlängert wird oder er ein Bleiberecht für Österreich bekommt. Im Gegensatz zu Asylwerbern hat ein subsidiär Schutzberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt. So auch Sayed.