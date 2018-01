„Flucht und Ende“ im Hohenemser Kulturcafé

Hohenems. Beim nächsten Kulturcafé des Hohenemser Kulturkreises am Freitag, dem 19. Jänner, im Kitzingerhaus steht eine historische Gesprächsrunde auf dem Programm. Dabei geht es um Erinnerungen an Die Jahre 1938 und 1945, die das Leben der Menschen in der5 Nibelungenstadt veränderten. 12.

März 1938 – Der „Anschluss“ verstärkte die Fluchtbewegung jüdischer Bewohner aus dem Osten Österreichs. Der Gasthof „Zur Habsburg“ in Hohenems war Flüchtlingen als Durchgangsstation vor der Schweizer Grenze bekannt. Ab Juli 1938 wurden die Grenzbrücken gesperrt. Rösle Mathis und Agnes Brotzge erzählen über diese Zeit.