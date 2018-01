Flotter Zunftball

STALLEHR Vergangenes Wochenende ging im Davennasaal der Ball der Funkenzunft Bings-Stallehr-Radin erfolgreich über die Bühne.

Bereits von der ersten Minute an herrschte eine ausgelassene Ballstimmung und die zahlreichen Ballbesucher wurden sowohl kulinarisch als auch musikalisch verwöhnt. Die „Partyjäger“ heizten den „Mäschgerle“ kräftig ein und auch das Showprogramm der Zünftler fand großen Anklang. Bei der Tombola konnten sehenswerte Preise gewonnen werden und Zunftmeister Johannes Fritz überreichte persönlich die hochwertigen Hauptpreise den glücklichen Gewinnern auf der Bühne. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Ballbesucher noch in der Matrosenbar und wurden anschließend von dem gratis Heimfahrdienst gut nach Hause gebracht. Der nächste Ballhöhepunkt in Stallehr, wird der Musikball am 2.2.2018 sein! SW