Flora Gala im Montforthaus Feldkirch

Um 18.30 Uhr beginnt der Abend für alle Gäste mit einem Sektempfang. Um 19.30 Uhr startet dann das Programm mit der Kür der Landessieger des Flora Blumen- und Gartenwettbewerbs der NEUE. In Kooperation mit den Vorarlberger Gärtnern und Floristen werden dabei in mehreren Kategorien die schönsten Grünoasen des Landes ausgezeichnet. Mit der Verkündung des Gemeindesiegers steht dann auch fest, ob die Flora-Blumenpyramide im kommenden Jahr in Nenzing oder Götzis stehen wird.

Einzigartiges Rahmenprogramm

Doch nicht nur die Landessieger dürfen sich auf einen schönen Abend freuen. Moderator Lukas Greussing führt durch ein abwechslungsreiches Programm. So will das Akrobatikduo Charisma das Publikum am Trapez mit einer mitreißenden Darbietung in luftiger Höhe begeistern. Comedian Jens Ohle hat es dagegen auf die Lachmuskeln der Besucher abgesehen. Außerdem gewähren die Mitglieder der Hohenemser Grafenfamilie Waldburg-Zeil einen Einblick in ihre private Grünoase. Einen großen Auftritt haben zudem die Vorarlberger Jungfloristen. Ihre Kreationen für den Lehrabschluss können im Foyer bewundert werden.

Grund zur Freude haben bei der Gala hoffentlich auch einige der Teilnehmer am Flora-Gewinnspiel. Es werden ein SchaubLorenz 49″ 4k-Ultra HD SmartTV sowie ein Gartengeräte-Set bestehend aus einer Akku-Heckenschere und einem Akku-Laubbläser von Stihl verlost.

Plätze für die Flora-Gala können hier gratis reserviert werden.