FLÖ präsentierte NÖ-Kandidaten hinter Barbara Rosenkranz

Der Einzug ins Parlament sei "durchaus möglich" - © APA

Barbara Rosenkranz, NÖ-Spitzenkandidatin der Freien Liste Österreich (FLÖ) für die Nationalratswahl am 15. Oktober, hat am Montag Mitstreiter im Bundesland vorgestellt. Sie gehe mit einem erfahrenen Team in allen Wahlkreisen ins Rennen, sagte sie in einer Pressekonferenz in St. Pölten. Ziel sei der Einzug ins Parlament – dieser sei “durchaus möglich”.