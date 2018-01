Flock und Guggenberger für Olympia nominiert

Österreich ist in den olympischen Skeleton-Bewerben in Pyeongchang durch die zweifache Weltcup-Saisonsiegerin Janine Flock und Matthias Guggenberger vertreten. Diese beiden Nominierungen bestätigte Nationaltrainer Michael Grünberger am Sonntag der APA. In der kommenden Woche steht vor dem Saisonhöhepunkt in Ostasien noch das Weltcup-Finale in Königssee auf dem Programm.

Flock fixierte mit ihrem Sieg am Freitag in Sankt Moritz die endgültige Qualifikation für die Winterspiele in Südkorea (9. bis 25. Februar). Denn damit verbesserte sich die 28-jährige Tirolerin in der Gesamtweltcup-Wertung unter die ersten acht und sicherte damit Österreich ein Nationenticket für Pyeongchang.

Ihr Lebensgefährte Guggenberger kam dagegen auf der Natureisbahn in der Schweiz über Rang 17 nicht hinaus, obwohl er im Training wieder einmal sehr gute Ergebnisse erzielt hatte. Der 33-jährige Tiroler verpatzte dann aber im Rennen den Start im ersten Lauf total. “Wir werden uns nun in den nächsten Tagen mit diesem Problem auseinandersetzen und dies auch mit seiner Sportpsychologin besprechen, damit er zum Saisonhöhepunkt, dem Olympiarennen, seine Leistung voll abrufen kann”, kündigte Grünberger am Sonntag an.