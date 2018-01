Flock feierte in St. Moritz zweiten Weltcup-Saisonsieg

Skeleton-Pilotin Janine Flock hat auf ihrer Lieblingsbahn in St. Moritz erneut zugeschlagen. Die Tirolerin feierte am Freitag im Schweizer Nobelskiort ihren zweiten Saisonerfolg. Nach dem Weltcup-Auftaktsieg in Lake Placid im November hatte sie bis auf Rang fünf in Innsbruck keinen Spitzenplatz mehr geschafft. Zuletzt in Altenberg vermied sie nur mit Mühe einen Sturz und wurde nur 20.

Im Natureiskanal von St. Moritz raste sie aber wie schon 2015 und 2016 zu ihrem dritten Sieg. Die Ex-Europameisterin gewann mit Laufbestzeit im ersten Durchgang und der zweitschnellsten Zeit im Finale klar vor der Deutschen Tina Hermann (+0,42 Sek.) und der Kanadierin Elisabeth Vathje (0,45).

Mit ihrem insgesamt fünften Weltcuperfolg tankte die Vizeweltmeisterin von 2016 viel Selbstvertrauen für die Olympischen Spiele im Februar. Vor dem Saisonhöhepunkt steht am kommenden Freitag noch das Weltcup-Finale in Königssee auf dem Programm.