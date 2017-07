Fliegerbombe in Frankfurt entschärft, 2.500 wurden evakuiert

In aller Früh mussten hunderte Menschen evakuiert werden - © APA (dpa)

In Frankfurt am Main ist Samstagfrüh eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. “Der gesamte Einsatz verlief nach Plan”, sagte eine Sprecherin der Polizei. Feuerwehr und Polizei brachten zuvor rund 2.500 Menschen in Sicherheit.