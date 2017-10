Anfang des Jahres wurde auch schon in Augsburg eine Fliegerbombe gefunden. - © APA

Nach dem Fund einer Fliegerbombe in Rosenheim in Bayern ist der Sperrradius um das Kriegsrelikt von 100 auf 200 Meter erweitert worden. Das teilte die deutsche Polizei am Freitagnachmittag mit. Die Bahnstrecken München-Salzburg und München-Innsbruck wurden damit gesperrt.