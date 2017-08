Fleischhauer in Los Angeles erinnert Kunden an Rechte der Tiere

Der Metzger hat nun das Schild am Fenster kleben. - © APA

In der als ökologisch und “grün” bekannten Universitätsstadt Berkeley sind Tierschutzaktivisten dem örtlichen Fleischhauer derart auf die Nerven gegangen, dass beide Seiten schließlich eine Art Friedenspakt schlossen: The Local Butcher Shop hängte ein Schild auf, das Kunden an die Tierrechte erinnert.