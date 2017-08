Flaschenpost eines Paars legte 800 Kilometer zurück

In ihrer Botschaft schrieben Bethany Wright und ihr Freund Zac Marriner, dass sie derzeit im Urlaub auf Rhodos seien und gerne wüssten, wie weit ihre Flasche gekommen sei – “und sei es bis zum nächsten Strand”. Tatsächlich legte die Flaschenpost rund 800 Kilometer zurück. Al-Soltans Familie teilte das dem Paar in einer E-Mail an die Adresse mit, die es hinterlassen hatte. “Sie hätten sich nicht träumen lassen, dass ihre Flasche eine so lange Strecke zurücklegen werde”, sagte der Fischer.

Der dicht besiedelte Küstenstreifen zwischen Ägypten, Israel und dem östlichen Mittelmeer unterliegt seit mehr als zehn Jahren einer strikten israelischen Blockade zu Wasser, in der Luft und auf der Erde. Damit will Israel die radikalislamische Hamas isolieren, die das Palästinensergebiet kontrolliert. Der Postverkehr für den Gazastreifen fällt in der Regel ebenfalls unter die scharfen israelischen Sicherheitsmaßnahmen.

(APA/ag.)