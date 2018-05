Fix! Werner Grabherr wird neuer Altach-Coach

Jetzt ist es also fix: Werner Grabherr wird die Nachfolge von Klaus Schmidt antreten. Der 32-jährige Riefensberger wird jüngster Chefcoach der Bundesliga.

Werner Grabherr wurde am Dienstagvormittag offiziell als Nachfolger von Klaus Schmidt vorgestellt. Der 32-Jährige erhält einen Vertrag für die Saison 2018/19, wie “laola1.at” berichtet. Für Grabherr kein komplettes Neuland: Er war in der Saison 2016/17 bereits interimistisch als Cheftrainer im Einsatz, jeweils nach den Abgängen von Damir Canadi und Martin Scherb. Die Altacher hatten sich erst unlängst von Trainer Klaus Schmidt via Ausstiegsklausel getrennt.