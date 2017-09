Fix: Bezirksgericht Montafon soll in Zukunft für den Tourismus genutzt werden

Ambitionierte Pläne für das Bezirksgericht Montafon: Geht es nach Standesrepräsentant Herbert Bitschnau, soll das Gebäude in ein größeres touristisches Konzept eingebunden werden, welches die Umgebung miterfasse. Nicht weniger als 1.000 neue Gästebetten sollen in den kommenden Jahren errichtet werden. Eine andere Möglichkeit außer der touristischen Nutzung komme nicht in Frage, hat der Stand Montafon als Eigentümer festgelegt. Die weitere Vorgangsweise: Bis zum 6. Oktober können Interessenten ihr Konzept vorlegen. Denkbar sei dabei von Jugend- bis Luxushotel alles, so Bitschnau gegenüber dem “ORF”.

Die besten drei bis vier Bewerber würden sich dann einem Hearing-Verfahren stellen. Man erhofft sich dabei “innovative Ideen”. Das Bezirksgericht Montafon wurde Ende Juni im Rahmen der bundesweiten Bezirksgerichtsreform endgültig geschlossen.