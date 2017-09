Fivers starteten mit Heimsieg in neue Handball-Liga-Saison

Die Wiener setzten sich damit vor Bregenz vorerst an die Tabellenspitze. Die Vorarlberger hatten am Mittwoch im ersten HLA-Saisonspiel in Linz 25:23 gewonnen. Die zersplitterte erste Runde wird am Samstag mit dem Duell zwischen Bruck und Krems fortgesetzt, die Partien der Europacupteilnehmer Westwien und Hard gehen erst in der kommenden Woche über die Bühne. Am Dienstag empfängt Ferlach die Wiener, am Mittwoch gastiert Aufsteiger Graz beim Meister in Vorarlberg.

