Fivers im HLA-Halbfinale gegen Bregenz-Bezwinger Schwaz

Mit den Halbfinal-Serien (“best of three”) tritt die Handball-Liga Austria (HLA) in ihre entscheidende Phase ein. Am Mittwoch (20.20 Uhr/live ORF Sport +) macht Titelverteidiger Fivers Margareten den Anfang, empfängt in der “Festung” Hollgasse Schwaz. Am Donnerstag (19.30) gastiert Westwien beim im Vorjahr entthronten Serienmeister Hard.

Schwaz musste als Sechster des Grunddurchgangs zwar den Weg über das Untere Play-off gehen, schaltete im Viertelfinale aber in nur zwei Partien die zu Saisonbeginn als Mitfavorit gehandelten Bregenzer aus. "Die Tiroler sind sehr stark und investieren seit Jahren schon viel in ein gutes Team", meinte Fivers-Coach Peter Eckl. "Dass sie in der Vergangenheit keine Rolle um Titel gespielt haben, war eher eine Überraschung." Der Erfolgstrainer (2 Meistertitel, 5 Cupsiege mit den Fivers), dessen Truppe im Viertelfinale Linz mit 2:0 eliminierte, hat bei allem Respekt vor Schwaz aber nur eines im Sinn: "Wir wollen jetzt natürlich unseren Meistertitel verteidigen!" Klarer Vorteil ist die Heimfestung Hollgasse: Die letzte Heimniederlage kassierten Vitas Ziura und Co. am 11. Mai 2015 im Halbfinale gegen Hard – also vor fast genau zwei Jahren. Im zweiten Halbfinale ist Hard gegen Westwien klarer Favorit. "Diese Mannschaft hat fast keine Schwächen", urteilte Wiens Trainer Hannes Jon Jonsson, dessen Team schon im Viertelfinale mit dem 2:1-Erfolg über Krems eine kleine Überraschung lieferte. Dennoch warnte Hards Sportlicher Leiter Thomas Huemer: "Westwien verfügt über eine junge und erfolgshungrige Mannschaft, die immer für Überraschungen gut ist." (APA)