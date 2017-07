FIVA eroberte Feldkirch

Feldkirch. (etu) Mit viel Emotion startete FIVA vergangenen Samstagabend ihr Konzert in der Poolbar Feldkirch. Seit einem Jahr tourt die Sängerin mit der Jazzrausch Big Band und verleiht so der Hip-Hop-Genre ein neues Gesicht. Pauken und Trompeten? Ja. Keine Angst vor Legenden, so heißt ihre Tour mit Bigband. Eine Crew aus 20 Musikern und DJ Radrum, mit dem sie ja schon immer am Start war. Die JRBB Band trifft mit vielen Tönen auf die Rapperin mit vielen Bedeutungen in den Worten. Denn die liebe Nina Sonnberg (bürgerlich) ist rappende Lyrikerin und lyrische Rapperin. Sie spricht nicht von Standpunkten, sie singt davon. Nach den zwölf Tracks vom gemeinsamen Album gab es zwei weitere Zugaben. Abschließend noch eine ungeplante weitere Zugabe nach tosendem Beifall mit „Die Stadt gehört mir“.