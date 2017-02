Fitnesscheck nach Fasching

Der passionierte Sportler und Marathonläufer Günter Ernst leitet das Diagnostikzentrum Vorarlberg im Ganahl-Areal und hilft besonders unsicheren Kunden gerne mit einer Leistungsdiagnose, „die letzte Hürde vor dem Schritt zum Training zu nehmen.“

Besonders bei Trainingsbeginn mache es Sinn, an einem Leistungstest teilzunehmen: „Viele investieren gleich viel in teures Equipment Aber die erste Frage heißt eigentlich: Welcher Herzfrequenzbereich passt für mich?“, rät Ernst. In großen oder kleinen Leistungstests wird herausgefunden, wie das Training individuell gestaltet werden sollte.

Im Aufnahmegespräch wird auf die individuellen Ziele eingegangen. Anschließend findet ein Ruhe-EKG statt. Für das Training stehen Laufband, Fahrradergometer und das neue Laufband für Tourenski zur Wahl. Während des Trainings werden im Belastungs-EKG Herzaktivität und Herzfrequenz sowie die Laktatwerte gemessen. Aerober und anaerober Bereich werden festgestellt und Trainingsempfehlungen erstellt.

Mitglieder in Sportvereinen erhalten bei der großen Leistungsdiagnostik vom Land 70 Euro Förderung. Zahlreiche Betriebe fördern als betriebliche Gesundheitsförderung einen Leistungstest am Diagnostikzentrum, darunter auch die Sparkasse Feldkirch. Sportvereine können Präsentationsabende arrangieren, auf denen ein Mitglied einen Leistungstest macht und anschließend die Ergebnisse mit Beamer erklärt werden.

www.leistungsdiagnostikzentrum.at