90 Workouts für jeden Tag und überall.

Gesund, vital und schlank werden oder bleiben – wer möchte das nicht? Doch bei steigendem Leistungsdruck in Kombination mit Zeitmangel und innerem Schweinehund kommt der sportliche Ausgleich oft zu kurz. So halten sich Stress, Unzufriedenheit und Problemzonen manchmal hartnäckig. Doch gegen das Gefühl, sich nach einem stressigen Tag noch im Fitnessstudio “selbstoptimieren” zu müssen, gibt es eine ebenso einfache wie effektive Lösung: Stretching während des Zähneputzens, Bauchmuskeltraining an der Bushaltestelle oder eine Yogaübung abends auf der Couch – indem man seine täglichen Routinen aktiver gestaltet und kleine Bewegungseinheiten in den Alltag integriert, kommt das ganze Leben in Schwung. Dabei ist es völlig egal, was man während des Sports trägt oder wo man sich befindet. Die Fitness-Minis steigern das eigene Wohlbefinden fast nebenbei, helfen die Gesundheit zu erhalten, Stress abzubauen, Körperfett zu reduzieren und beweglich zu bleiben – körperlich und geistig, dauerhaft.