Fit genug für 300 Stockwerke?

Eine, die auf die bevorstehende Abstiegsproblematik aufmerksam machen soll. Wer also die entsprechenden Hinweisschilder direkt an der Bergstation des Walmendingerhorns nicht liest, der kommt kaum an der Aufmerksamkeit erregenden Installation am Berg vorbei. „3 Stockwerke haben Sie bereits hinter sich gebracht. Gut 300 Stockwerke warten noch auf Sie. Fühlen Sie sich fit für den Abstieg?“ – eine deutliche Information und eine noch deutlichere Frage, die dem nicht so ortskundigen Wanderer noch früh genug körperlich bedingte Gefahren aufzeigt.

Der bewusst nur rund 100 Meter unterhalb der Bergstation der Bahn gewählte Aufstellort des Türstocks lässt das Umdrehen jedenfalls zu und lenkt den Blick zur Möglichkeit der sicheren Abfahrt ins Tal mit der Bahn.

Text von Edgar Österle

SICHERES VORARLBERG