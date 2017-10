Fischotter – WWF und Ökobüro fordern Stopp von Tötungen

Fischotter - © APA (dpa)

Nach der Tötung eines Fischotters am Samstag im Waldviertel haben WWF und Ökobüro eine aktuelle Rechtsmeinung an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und die Vertreter der NÖ Umweltbehörde übermittelt. Diese zeige, dass der Fischotterbescheid rechtlich auf tönernen Füßen stehe, vor allem basiere er auf falschen Bestandszahlen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.