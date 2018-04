Fischersteg Sunset Bar am Bodensee feiert sein 10-Jahr-Jubiläum

Die Fischersteg Sunset Bar am Bodensee feiert heuer sein 10-Jahr-Jubiläum und ist ein beliebter Treffpunkt von vielen Prominenten und allen Gästen.

In den Bregenzer Seeanlagen steht der Fischersteg Sunset Bar. Chefin Veronika Hehle mit ihren beiden Töchtern Natalie und Janine freuen sich auf das zehnjährige Jubiläum heuer am Fischersteg Sunset Bar am Bodensee in Bregenz. “Es ist eine spezielle Atmosphäre und ein besonderes Ambiente für Jedermann. Es ist eine Marke geworden. Für uns beginnt mit der Eröffnung der Sommer. Es ist ein Energieplatz zum richtig Auftanken. Die Bregenzer Gäste nehmen das gerne an”, sagt Veronika Hehle.