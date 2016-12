Fischer: “Terrorismus wird verlieren”

Ex-Präsident Fischer bleibt zuversichtlich - © APA

Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat angesichts des Anschlages in Berlin den Terrorismus als ein “entsetzliches Phänomen” bezeichnet. Der Terror sei aber nichts, was “auf Dauer die Demokratie und die offene, pluralistische Gesellschaft” besiegen könne, sagte er im ORF-Report am Dienstagabend. “Der Terrorismus wird verlieren”, so der Ex-Präsident.