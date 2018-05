Fischer: Europa von nationalen Egoismen bedroht

Altbundespräsident Heinz Fischer sieht die Europäische Union in einer schwierigen Phase. 23 Jahre nach dem Beitritt Österreichs befindet sich die EU laut Fischer in einer "Bergauffahrt mit beträchtlichem Gegenwind". Nationale Egoismen würden ihre Zukunft bedrohen, sagte er bei einer Veranstaltung des SPÖ-Klubs im Parlament am Dienstag anlässlich des Europatags am Mittwoch.

Europa basiere darauf, dass man im “Interesse des großen Ganzen” Partikularinteressen hintanstelle. Die Logik des “Mein Land zuerst” zerstöre dieses Prinzip, so Fischer. Man müsse alles daran setzen, in der Bevölkerung eine Mehrheit zu finden, die sich dieser Logik widersetze. Nur so könne “das europäische Schiff” wieder Fahrt aufnehmen.

In den frühen 1990er-Jahren, als sich Österreich in den Beitrittsverhandlungen befand, habe großer Optimismus geherrscht. Man sei in Europa auf dem Weg gewesen, den Nationalismus zu beseitigen. Phänomene wie den “Orbanismus” oder die Aushöhlung des Rechtsstaates in Polen habe es nicht in vergleichbarer Weise gegeben, die zwischenstaatlichen Differenzen seien “wesentlich geringer” gewesen. Stattdessen habe ein “europäischer Geist” vorgeherrscht. Aber man müsse zur Kenntnis nehmen, dass man sich nicht “immer auf einer geradlinigen Straße” Richtung Fortschritt befinde.

Die ehemalige Vizepräsidentin des europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek (Grüne), nannte bei der Podiumsdiskussion zum Thema “Die Union am Prüfstand” einige Gründe für die Probleme, mit denen die Union derzeit kämpft. Vieles rühre vom “Urfehler der Union” her: “Ohne die Regierungen im Rat geht in der EU nichts”, was dazu führe, dass man häufig auf der Stelle trete. Ein anderer Fehler sei, dass man keine “wirkliche Wirtschaftsunion” gegründet habe. Dies führe etwa im Bereich von Steuerwettbewerb zu großen Problemen. Damit habe man “viel Vertrauen verloren”. Außerdem fehle 73 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zunehmend die Identifikation mit dem europäischen Projekt. Für Jüngere sei die Union selbstverständlich geworden.

SPÖ-Chef Christian Kern forderte von der Regierung erneut mehr Engagement in EU-Fragen, um die derzeitigen Schwierigkeiten zu überwinden. Eine proeuropäische Haltung zeige sich an den Handlungen. Die Regierung müsse sich entscheiden, auf welcher Seite sie stehe. Auf jener des ungarischen Premiers Viktor Orban, oder auf jener des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit seinen Reformvorschlägen.

Das Beispiel der Indexierung der Familienbeihilfe zeige, wo sich die Regierung aktuell verorte. Die Indexierung sei europarechtlich nicht möglich, und das wüssten auch die handelnden Personen. Wenn man die Regelung nach einem Vertragsverletzungsverfahren zurücknehmen müsste, könnte man sich hinstellen und sagen, die “Brüsseler Bürokraten” hätten es verhindert. Er, Kern, habe andere Vorstellungen von Europa. “Wir wollen eine leuchtende Stadt auf einem Hügel”. Dazu müsse man die “Erbsenzählerhaltung” aufgeben und auch bereit sein, nationale Souveränität abzugeben.

Dem schloss sich Lunacek an. Die Abgabe von Souveränität auf nationaler Ebene, könne mit höherer Souveränität auf europäischer Ebene einhergehen – etwa beim Stopfen von Steuerschlupflöchern. Dieses Verständnis sei aber bei vielen Staaten nicht vorhanden. Vielleicht, so Lunacek, habe die Tendenz in manchen osteuropäischen Staaten, der EU “alles in die Schuhe” schieben zu wollen, etwas damit zu tun, dass diese Staaten noch nicht lange genug eigenständig seien, und deswegen Brüssel als neues Moskau empfänden. Mitverantwortung trügen aber auch die westeuropäischen EU-Staaten, die bei der Erweiterung 2004 den sozialen Aspekten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hätten.