Fisch oder Fleisch – gibt food design eine Antwort?

Dornbirn. Wieviel Design braucht der Mensch, oder, anders gefragt, wieviel Design isst der Mensch? Während sich um die Entstehung des beliebten Frühstücksgebäcks Croissant, österreichisch auch Kipferl oder Gipfel, diverse Legenden ranken, dürfte diese Behauptung stimmen: Es waren damals keine food Designer am Werk. Zumindest wurden sie nicht so genannt. Denn die bestimmte Form und Farbe eines Gegenstandes, auch des essbaren, war wohl kaum je dem puren Zufall überlassen.

Dem Zufall überlässt auch Markus Hanzer, Studiengangleiter InterMedia an der Fachhochschule Vorarlberg nichts, oder zumindest nicht viel. “Wir laden einmal im Monat einen prominenten Gast zu einer offenen Gesprächsrunde ein“, erzählt Markus Hanzer über die Veranstaltungsreihe OpenIdea. Studierende der FH haben so die Möglichkeit, sich mit verschiedenen Gestaltungsthemen auseinanderzusetzen. Eike König, Heike Nehl oder Dirk Uhlenbrock sind der Einladung, in Dornbirn zu referieren, bereits gefolgt. Mit weiteren Fachleuten aus der Welt des Designs darf noch gerechnet werden, wie Hanzer verrät.

Diesmal war Martin Hablesreiter (geb.1974), der sich seit mehr als dreizehn Jahren mit dem Thema food design befasst, zu Gast. Gemeinsam mit dem Studiengangleiter arbeitete Hablesreiter mit den Studierenden, um Sichtweisen von außen in die Runde einzubringen. Im Anschluss daran lud Theresa Feurstein zur öffentlichen Abendveranstaltung „Food & Eat Design“ ins designforum Vorarlberg.

„Sie sind, was Sie essen“

„Ich bin die eine Hälfte von „honey & bunny“, stellt sich Hablesreiter vor. Mit einer Aussage wie: „Wir manipulieren“, macht er gleich zu Beginn die Verantwortung des Designs und somit der Designer zum Thema. Von seinem einjährigen Aufenthalt in Japan weiß Hablesreiter, dass es in Tokyo keine riesigen Supermärkte gibt. Also folgert er, dass die Schlaraffenlandschaft der Einkaufstempel in unseren Städten verändert werden könnte. Der Fokus auf saisonale Produkte, der nicht nur auf dem Land wieder vermehrt spürbar ist, sei in Japan ganz selbstverständlich, so Hablesreiter: „In Japan gibt es nur saisonale Lebensmittel und man kauft vorwiegend beim Greißler ein“. Wenn er die Zahl von 514 Millionen Bauernhöfen weltweit nennt, stellt er sogleich einen Widerspruch dazu in den Raum: „Sie essen Industriedesign“. Fischstäbchen sind zum Beispiel ein Produkt aus dem Designlabor. Auch Menschen, die keinen Fisch mögen, essen sie. Dazu sagt man dann vermutlich: design sells. Und das in der Tiefkühltruhe im Supermarkt auf der vorher grünen Wiese, fern des Meeres und der Schiffskapitäne! Mit dem Aufzeigen von Gegensätzen will Martin Hablesreiter nicht zuletzt die Besucher des Vortrags dazu anregen, den Alltag und die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen.