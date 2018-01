FIS-Rennen in Brand

Top-Skirennläuferinnen von heute und morgen sind am 2. und 3. Februar im Brandnertal anzutreffen.

Am Freitag, 2. sowie am Samstag, 3. Februar werden auf der Strekce „Gulma-Tannleger“ zwei FIS-Riesentorläufe ausgetragen. Federführend übernimmt die Organisation der Skiclub Brand, zahlreiche Vereine aus der Region unterstützen die Vorbereitungen sowie die Durchführung der Rennen. Start des ersten Durchgangs ist jeweils um 9.30 Uhr, um 12.30 Uhr gehen die Damen in den zweiten Lauf. Die Siegerehrung findet nach Abschluss der Rennen im Anschluss an die vorgeschriebene Protestzeit direkt im Zielgelände statt.