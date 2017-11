FIS reagiert auf Unfall - Lake Louise wird "entschärft"

Der Internationale Skiverband (FIS) hat auf den tödlichen Trainingsunfall des französischen Abfahrers David Poisson rasch reagiert. Die aktuelle Rennwoche in Lake Louise steht ganz im Zeichen von Trauer und Anteilnahme, die Abfahrt selbst wird entschärft. "Es ist gerade ein ganz, ganz schwieriger Moment für alle", betonte Chef-Renndirektor Markus Waldner in Kanada.

Poisson war Anfang vergangener Woche beim Abfahrts-Training des französischen Teams unweit von Lake Louise in Nakiska tödlich verunglückt. Seitdem herrscht Ausnahmezustand im Ski-Lager. “Es ist kein leichter Moment für Frankreich und für uns alle. Und es ist schwierig, die richtigen Worte zu finden”, sagte Waldner Dienstagabend bei der ersten Mannschaftsführersitzung in Lake Louise.

Die ganze Ski-Familie ist nach der Tragödie aber offensichtlich auch ganz eng zusammengerückt. “Die Unterstützung der anderen Teams war großartig”, verwies Chretien auf viele Kondolenzschreiben und Ermutigungsaktionen. Für Mittwoch war nach dem ersten Training auch eine Andacht am See geplant, am Samstag starten nicht nur die ÖSV-Fahrer mit Trauerflor.

Die FIS hat für die Abfahrt spezielle Startnummern mit Poissons Namen drucken lassen, viele Teams starten mit französischer Flaggenstickern am Helm. Im Ziel werden zwei Banner an den verunglückten WM-Dritten von 2013 erinnern. Den Job als Athletensprecher hat Österreichs Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer für den tief erschütterten Franzosen Adrien Theaux übernommen.

Maßnahmen wie diese würden sich nun durch den Olympia-Winter ziehen, betonte Waldner. “Die Sicherheit beginnt bei der Qualität der Piste, die oft Auslöser von etwas ist, wenn sie nicht gut ist. Dann kommen die Netze hinzu. Am sichersten ist es, wenn viel Platz ist und keine Bäume in der Nähe sind”, erklärte Waldner. Nachsatz: “Es ist immer ein Restrisiko dabei, und jeder weiß das.”

Für eine im Schnitt drei Kilometer lange Abfahrt würden in Summe an die zwölf Kilometer unterschiedlichster Sicherheitsnetze notwendig sein. “Da beginnt man bei 100.000 Euro Minimum”, verwies Waldner auf die enormen Kosten, die für Trainings oder den Nachwuchsbereich meist nicht aufgewendet werden können.

Auch Österreichs Abfahrer bekommen ab Mittwoch Zeit, sich in Lake Louise auf entschärfter Piste an das Limit heranzutasten. Allerdings wird am Donnerstag wetterbedingt eher kein Training möglich sein, die interne Qualifikation wurde daher auf das Abschlusstraining am Freitag festgesetzt.