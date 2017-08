Firmengründungen im ersten Halbjahr leicht gesunken

Dennoch zweithöchster Wert seit 2010 - © APA

Die Gründerfreude hat im ersten Halbjahr 2017 in Österreich etwas abgenommen. Verglichen mit den ersten sechs Monaten des Vorjahres wagten zwar mit 15.467 Neugründern um 3,8 Prozent weniger Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit. Trotzdem ist das nach dem ersten Halbjahr 2016 mit 16.082 Neugründungen der zweitbeste Wert seit 2010, teilte die Wirtschaftskammer am Donnerstag mit.