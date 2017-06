Firmen in Westösterreich mit mehr Eigenkapital ausgestattet

“Insgesamt stehen die österreichischen Unternehmen auf einer soliden Kapitalbasis”, so CRIF-Österreich-Geschäftsführer Boris Recsey am Montag in einer Pressemitteilung. “Je höher die Eigenkapitalquote, desto stabiler und kreditwürdiger das Unternehmen, denn die Eigenkapitalquote ist ein bedeutender Parameter für die Bonitätsbewertung und hat entscheidenden Einfluss auf die Kreditvergabe sowie die Kosten einer möglichen Finanzierung.”

Insgesamt belief sich 2015 die durchschnittliche Eigenkapitalquote der österreichischen Unternehmen auf 34,9 Prozent, verglichen mit 36,1 Prozent im Jahr 2014. Unternehmen in Vorarlberg lagen 2015 mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 41 Prozent auf dem ersten Platz im Bundesländerranking. Allerdings habe es hier auch den größten Rückgang (minus 1,8 Prozent) gegeben, heißt es in der Pressemitteilung. Dahinter folgten Tiroler Betriebe (38,4 Prozent, Rückgang um 1,1 Prozent) und Unternehmen aus Oberösterreich (37,4 Prozent, Rückgang um 1,2 Prozent).

Auf den letzten Plätzen lagen das Burgenland (31,2 Prozent, Rückgang um 0,6 Prozent), die Steiermark (32,1 Prozent, Rückgang um 1,2 Prozent) und Kärnten (33,4 Prozent, Rückgang um 0,3 Prozent). Im Mittelfeld befanden sich Salzburg (35,5 Prozent) sowie Wien und Niederösterreich (je 33,9 Prozent).

Österreichische Klein- und Mittelunternehmen (KMU) seien mehrheitlich gut gegen etwaige Krisen gewappnet. 80,2 Prozent der KMU hätten 2015 eine positive Eigenkapitalquote gehabt. Bei mehr als der Hälfte (54,19 Prozent) sei die Eigenkapitalquote über 30 Prozent gelegen – dem empfohlenen Richtwert für einen gesunden Kapitalpolster. Eine negative Eigenkapitalquote bedeute nicht automatisch eine drohende Insolvenz für das Unternehmen, so Recsey. Liquidität sei in den meisten Fällen noch wichtiger für einen Fortbestand.

Im Branchenvergleich seien Dienstleister am besten mit Eigenmitteln ausgestattet: 27,5 Prozent der Unternehmen aus dem Bereich Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen hätten eine Eigenkapitalquote von mehr als 80 Prozent vorgewiesen. Dahinter folgten Unternehmen aus dem Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen, bei denen 19,15 Prozent über eine Eigenkapitalquote von über 80 Prozent verfügten sowie Betriebe aus dem Bereich Information und Kommunikation (16,77 Prozent).

CRIF hat im Rahmen der Erhebung die bis Ende 2016 eingereichten Bilanzen der Jahre 2013 bis 2015 von rund 100.000 österreichischen Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen verglichen.

(APA)