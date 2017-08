Fipronil-Skandal: In Belgien 57 Betriebe unter Verdacht

Er wolle sich für “äußerste Transparenz” einsetzen, versprach der Minister. In Belgien war Empörung laut geworden, nachdem die FASNK am Wochenende bekannt gab, dass sie schon seit Anfang Juni von einem ersten Fipronil-Verdachtsfall wusste.

Die Behörde hatte erst am 20. Juli Informationen über die EU-Kommission an andere europäische Länder weitergegeben. Eine Sprecherin erklärte, man habe die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht stören wollen.

Schon am Dienstag könnte zudem der Landwirtschaftsausschuss des belgischen Parlaments zu einer Sondersitzung zusammenkommen, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

Fipronil wird etwa bei Hunden gegen Hautparasiten wie Läuse, Milben und Flöhe eingesetzt. Die Anwendung bei Tieren, die Lebensmittel liefern, ist in der EU verboten. Derzeit wird angenommen, dass ein belgischer Hersteller einem gängigen Reinigungsmittel verbotenerweise Fipronil beimengte und die Mischung an Betriebe in Belgien, den Niederlanden und Deutschland verkaufte.

