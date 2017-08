Fipronil – Manager von Reinigungsfirma bleiben in Haft

Die beiden Manager wurden am Donnerstag festgenommen - © APA (dpa/Archiv)

Zwei mutmaßliche Schlüsselfiguren des Skandals um mit Fipronil belastete Eier bleiben in den Niederlanden noch mindestens zwei Wochen in Untersuchungshaft. Das hat am Dienstag der zuständige Haftrichter in Zwolle (Provinz Overijssel) entschieden. Die beiden Manager der Stallreinigungsfirma Chickfriend waren am Donnerstag festgenommen worden.