Fipronil in Österreich bisher in 48 Proben nachgewiesen

Fipronilproben - © APA

In 48 von 229 Proben von Frischeiern und Eierprodukten in Österreich ist bisher Fipronil nachgewiesen worden. Damit fand sich in rund einem Fünftel der Proben das Insektizid, berichtete die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag auf ihrer Internetseite. Alle untersuchten Produkte aus dem österreichischen Einzelhandel sind bisher frei von Fipronil.