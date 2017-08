Fipronil-Betrug laut EU-Kommission bereits seit einem Jahr

Der Eier-Skandal reicht weiter zurück als gedacht - © APA (dpa)

Der Betrug mit Fipronil-verseuchtem Desinfektionsmittel in der EU hat nach neuen Erkenntnissen der EU-Kommission bereits spätestens vor einem Jahr begonnen. Nach bisher vorliegenden Daten gehe der Betrug zurück auf September 2016, sagte eine EU-Vertreterin am Donnerstag in Brüssel. Dies habe die Auswertung von Proben ergeben.