Finnischer Torhüter für EHC Lustenau

Für den in Lahti geborenen Torhüter ist Vorarlberg kein Neuland. In den Saisonen 2007/08 und 2008/09 war er in Feldkirch engagiert.

Der erfahrene Finne spielte sieben Saisonen gemeinsam mit EHC Legende Toni Saarinen bei den Pelicans Lahti. Anschließend wechselte er in die russische Liga. In der Saison 2006 spielte er mit Mora IK (Schweden) beim Spengler-Cup in Davos und wechselte während der Saison 2007 dann zur VEU Feldkirch. Nach seiner Zeit in Feldkirch zog es Rämö zurück nach Finnland, ehe er in der Saison 2015 beim EC Bad Nauheim in der zweiten Deutschen Eishockey-Liga anheuerte und zu einem der besten Torhüter der Liga avancierte. In der kommenden Sky Alps Hockey League Saison soll er beim EHC Alge Elastic Lustenau der notwendige Rückhalt für das Team sein.

Präsident Herbert Oberscheider ist zufrieden, dass es mit Rämö geklappt hat. „Wir haben mit einigen Torhütern gesprochen, doch Mikko war immer einer der Wunschkandidaten für unser Team. Mit seinem Können und seiner Erfahrung konnten wir den Abgang von Patrick Machreich kompensieren und freuen uns, dass wir nun mit Lukas Schluderbacher und Mikko Rämö über ein sehr starkes Torhütergespann verfügen“, so der Präsident.

Mikko Rämö

Position: Torhüter

Geb. Dat.: 27. Juli 1980

Geb. Ort: Lahti, Finnland

Alter: 36 Jahre

Größe: 183 cm

Gewicht: 85 kg

Letzter Verein: EC Bad Nauheim (DEL 2)

Bisheriger Kader des EHC Alge Elastic Lustenau

Tor

Mikko Rämö (FIN)

Lukas Schluderbacher

Verteidigung

Jason DeSantis (USA)

Stefan Hrdina

Daniel Stefan

Pierre Wolf

Sturm

Thomas Auer

Philipp Koczera

David König

Dominik Oberscheider

Philip Putnik

Johannes Lins

Fabian Mandlburger

Julian Mandlburger

Max Wilfan

Philipp Winzig