Finnischer Premier will Koalition aufkündigen

Sipilä will die Koaliation aufkündigen - © APA (AFP/Lehtikuva)

Nach dem Rechtsruck an der Spitze der Partei Wahre Finnen will der finnische Ministerpräsident Juha Sipilä die Koalition aufkündigen. Er sehe nun keine Möglichkeiten mehr, “die es uns erlauben würden, mit den Wahren Finnen unter der Führung von Halla-aho zusammenzuarbeiten, erklärte Sipilä am Montag über den Kurzbotschaftendienst Twitter.