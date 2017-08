Finnische Polizei spricht von Terroranschlag

Der Täter wurde angeschossen und festgenommen - © APA (AFP)

Die Polizei geht bei der Messerattacke in Finnland von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Tat werde als Mord mit “terroristischem Vorsatz” behandelt, gaben die Ermittler am Samstag bekannt. Bei dem Angriff in der Innenstadt von Turku im Südwesten des Landes waren am Freitag zwei Menschen getötet worden.