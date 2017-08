Bei den Angriffen wurden zwei Frauen getötet - © APA (AFP)

Die finnische Polizei hat zwei nach der Messerattacke in Turku festgenommene Männer wieder freigelassen. Es gebe keinen Grund mehr, sie zu verdächtigen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Angriff auf zwei Plätzen in Turku waren zwei Frauen getötet und acht weitere Menschen verletzt worden.