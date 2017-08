Finne Tikkinen in Feldkirch auf Probe

Mit den GCK Lions kommt das Farmteam des ZSC Zürich zu Besuch nach Feldkirch. Das Team spielt in der Swiss League (ehemals Nationalliga B), der zweithöchsten Liga der Schweiz.

Die Schweizer sind sicherlich ein ordentlicher Prüfstein für das Team von Michael Lampert. Das letzte Vorbereitungsmatch gegen den EHC Bregenzerwald konnten die Zürcher mit 6:2 für sich entscheiden.

Die Personalsorgen bei Michal Lamperts Team sind leider weiter akut. Steve Birnstill fällt am Freitag noch fix aus. Die Schwellung, die er beim vorletzten Testspiel erlitten hat ist noch zu stark. Sven Grasböck und Josi Riener sind krank. Damit ist von der Stammverteidigung nicht mehr viel übrig.

Dafür wird ein weiterer Spieler auf Probe kommen.

Finnischer Tryout Spieler für die VEU Feldkirch

Der 23 jährige Finne Niklas Tikkinen trifft am Donnerstag in Feldkirch ein und wird als Tryout Spieler bis kommenden Montag in Feldkirch sein. In den Vorbereitungsspielen gegen GCK und Olten wird der junge Skandinavier den VEU Dress überstreifen. Im Jahr 2012 schaffte er es in Runde 5 in den NHL Draft.

http://www.eliteprospects.com/player.php?player=42366

FBI VEU Feldkirch – GCK Lions

Feldkirch, Vorarlberghalle, Freitag 01.09.2017, 19:30h