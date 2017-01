Bottas wechselt seinen fahrbaren Untersatz - © APA (AFP)

Der Finne Valtteri Bottas hat von Williams die Freigabe für einen Wechsel zu Mercedes als Nachfolger des zurückgetretenen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg erhalten. Das Cockpit von Bottas übernimmt der Brasilianer Felipe Massa, der eigentlich am Ende des Vorjahres bereits seine Karriere beendet hatte. Das teilte Williams am Montag mit. Die neue Saison beginnt Ende März in Australien.